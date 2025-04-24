Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, atanma hayali kuran on binlerce sağlık çalışanına müjdeyi verdi.

37 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINN ATAMASI YAPILACAK

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanının atamasının yapılacağını, haftaya ilan edileceğini belirtti. Memişoğlu şunları söyledi: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak.

ATAMALAR KPSS'YE GÖRE OLACAK

Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."