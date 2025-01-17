Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt

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Son dönemde Türkiye'de çok sayıda kişi yüksek ateş ve kırgınlık gibi şikayetlerle acil servislere akın ederken Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu herkesin merak ettiği "Salgın mı var?" sorusuna yanıt verdi. Memişoğlu "İnfluenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

17.01.2025 15:30  Güncelleme: 15:45
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gribal enfeksiyon sayısının geçen yılla aynı oranda olduğunu savunan Bakan Memişoğlu, influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşandığını, bunun da mevsimsel bir yükseliş olduğunu söyledi.

"BU MEVSİMSEL BİR YÜKSELİŞ"

Bakan Memişoğlu'nun üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair iddialara verdiği cevap şöyle; "Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize oranla bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş.

Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür grip vakalarının özellikle aile hekimliklerinde ve istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Toplumdan da bu hususta dikkat etmelerini istiyoruz."

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    çocuklar herkez hasta dikkat edin kalabalıktan kaçın 39 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ben kendimi tüm glatasaraylılardan koruyorum üstüme şike sıçrar mikrop sıçrar diye ve sonra dua edip diyorumki İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM 10 23 Yanıtla
  • Alparslan:
    geçen yılla aynı mı bı konu da da yalan söyleme 22 5 Yanıtla
  • Suat Aykutalp:
    Sorunun cevabını anlayan var mı salgın varmıymış yok muymuş ben bir şey anlamadım 2 3 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Kendisinden haberi yok ülkede sağlık diye bir şey kalmadı her türlü yolsuzluk ahlaksızlık almış başını gidiyor . 1 0 Yanıtla
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