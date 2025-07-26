Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar"

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar"
26.07.2025 14:36
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TSTK'nın İstanbul'daki yönetim kurulu toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sivil toplumun güçlenmesinin devlet ve millet için hayati olduğunu vurguladı. Toplum sağlığına da değinen Bakan, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bilinmediğini belirterek bu hizmetlerin tanıtılması gerektiğini söyledi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun (TSTK) 26 Temmuz'da İstanbul Ümraniye'de düzenlediği yönetim kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin önemli mesajlar verdi. Anadolu Hâkim Evi'nde gerçekleştirilen buluşmada, sağlık politikalarından toplumsal birlikteliğe kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar'

MEMİŞOĞLU: "SİVİL TOPLUM KUVVETLİ OLURSA MİLLET DE KUVVETLİ OLUR"

Konuşmasında sivil toplumun toplumsal dayanışmadaki yerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Sivil toplum kuruluşlarını kuvvetlendirmek demek, devleti ve milleti kuvvetlendirmek demektir" dedi. Türkiye'de STK'ların hâlâ birkaç kişinin omzunda taşındığını belirten Memişoğlu, bu yapının geniş katılımla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. STK'ların yalnızca temsili değil, üretken ve yönlendirici bir yapıya dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

"İYİLİK MEDENİYETİ OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Memişoğlu, konuşmasında küresel sorunlara da değinerek, dünyada hüküm süren "kötülük medeniyetine" karşı Türkiye'nin "iyilik medeniyeti" olarak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Farklılıklarımızı birleştirerek barış ve huzur için birlikte çalışmalıyız" diyen Bakan, STK'ların bu bağlamda çatışmasız ve ortak hedef doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti. "Enerjimizi birbirimize değil, ortak iyiliğe harcamalıyız" dedi.

TOPLUM SAĞLIKLI MI?" SORUSU GÜNDEMDEYDİ

Sağlık Bakanı, konuşmasının sonunda halk sağlığı konusuna da değinerek, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine erişimde çok ileride olduğunu ancak toplumun genel sağlık durumunun bu imkânlara rağmen yeterli seviyede olmadığını söyledi. "Toplumumuzun yüzde 70'inden fazlası fazla kilolu, her üç kişiden biri sigara içiyor" diyen Memişoğlu, hastalıklarla mücadelede önleyici sağlık hizmetlerine ve sağlıklı yaşam kültürüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Memişoğlu ayrıca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 300'ü aşkın Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek, bu merkezlerin birçok kişi tarafından bilinmediğine dikkat çekti. "Birçoğunuz bu merkezlerin adını bile duymamış olabilir. Oysa bu merkezlerde diyetisyenlerden fizyoterapistlere, çocuk gelişim uzmanlarından psikologlara kadar birçok uzman görev yapıyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi. Bu hizmetlerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için toplumun her kesiminden destek beklediklerini de vurguladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar'

GÜLTEKİN'DEN MEMİŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR VE BİRLİK VURGUSU

TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin ise açılış konuşmasında, Bakan Memişoğlu'nun katılımından dolayı teşekkür ederek, "En genç ve en çalışkan bakanlarımızdan biri, hemşehrimiz ve dostumuz burada bizimle. Bu bizim için bir onur" dedi. TSTK'nın Türkiye'nin en büyük çatı sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu hatırlatan Gültekin, "Ülke genelinde 51 federasyonumuzla birlikte toplumun vicdanını temsil ediyoruz. Hep birlikte çalışarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar'

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sivil Toplum Güçlenirse Devlet de Güçlenir, Toplum Sağlığı Artar" - Son Dakika
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