Tüm hekimlere yeni yetki verildi - Son Dakika
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Sağlık

Tüm hekimlere yeni yetki verildi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verildiğini söyledi. Amacın merdiven altı uygulamaları engellemek olduğunu belirten Memişoğlu, Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını kaydetti.

13.01.2025 12:43
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu, aksine teşvikleri üç kat artırdıklarını söyledi. Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.

"AİLE HEKİMLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Memişoğlu, "Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz." diye konuştu. Aile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz." dedi. Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.

TÜM HEKİMLERE ESTETİK YETKİSİ

Bakan Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesindeki amacın merdiven altı uygulamaları engellemek olduğunu söyledi. Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok." dedi.

Sağlık Bakanı: Merdiven altı uygulamaları engellemek amacıyla tüm hekimlere estetik yetkisi verildi

"BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY..."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruyu da yanıtladı. Bakan Memişoğlu, bu konuda kendisini en çok üzen şeyin, ortaya çıkan skandalın, sağlık sistemine güven düşüklüğü yaşatması olduğunu anlattı.

Özel hastane yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda açıklama yapacaklarını da ifade etti. Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜM HEKİMLERE ESTETİK YETKİSİ

Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyon bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı hekimlerimize bu yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermotoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir. Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan, bunun eğitimini veren branşlarla ilgili bir açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi. Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.

"MERDİVENALTINI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, Tıpta Uzmanlık Kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu. Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlayacağız. Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız. Şu anda toplam plastik cerrahlarımızın beşte biri kamuda çalışıyor. Cildiye hekimlerimizin ise üçte biri çalışıyor. Sadece estetik amaçlı uygulamaların sonucunda bunların kamuda azaldığını söyleyemeyiz. Özellikle uzman hekim açığımızı, üç dört sene içinde bunların da kamuda yeteri sayıda olmasını planlamak için çalışma yaptı. Randevu sistemimizde en önemli sorun bu branşlarla alakalı.

Sağlık Bakanı: Merdiven altı uygulamaları engellemek amacıyla tüm hekimlere estetik yetkisi verildi

"AİLE HEKİMLERİ NÜFUSUN SAĞLIKLI KALMASINDAN SORUMLU"

Aile hekimliğini çok önemsiyoruz. Siz koruyucu hekimliği yapmazsanız, 5-10 sene sonra şekerinden kilosuna kadar, çok büyük bir sıkıntıya girersiniz. Aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Aile hekimliği kişilerin sağlığından sorumlu. Genel anlamda söylüyorum; 3 bin 500 nüfusun aile hekimi, bu nüfusun sağlıklı kalmasını sağlamaktan sorumlu. Öyle olunca bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz. Aynı nüfus daha çok hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa aynı nüfus bir önceki döneme göre, demek ki koruyuculuğu yeteri kadar sağlatamamış demektir.

"MAAŞLARI KESMEDİK, TEŞVİKLER ARTTI"

Biz aile hekimliği maaşlarını kesmedik. Biz şunu yaptık, bunların teşvik miktarlarını artıralım. Bu teşvik miktarlarını üç kat artırarak, bu nüfus daha az hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa; sana ilave bir teşvik ödemesi yapacağız. Aile hekimlerimize cari bir bütçe veriyoruz. Kurumsal kimlik oluşturmamız lazım. Aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Sonuçta hekimlik ve sağlık güven endeksli bir hizmet. Karşıdaki insanlara güvenmeniz lazım. Biz bu konuda kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz. Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.

"TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ"

Temel sağlık hizmetlerimizi tamamen ücretsiz yapıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz şu anda; üçüncü ve ikinci basamaklarda uygulanan sadece akupunktur ve fitoterapinin bunun eğitimini almış ve yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından yapılabilirliğini sağlıyoruz.

ÖZEL RAPORLARI AİLE HEKİMLERİ DAHA UCUZA VERECEK

Amacımız sadece aile hekimlerine gitmeyi sağlamak. Zaten aynı tedavi üçüncü basamak hastanelerde yapılabiliyor. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama. İsteğe bağlı raporlar, devlet ve özel hastanelerde ücret mukabilinde veriliyordu. Aile hekimleri bunları veremiyordu. Biz de dedik ki, aile hekimleri oradaki ücretin biraz daha düşüğüne verebilir hale getirelim.

"SERTİFİKASYONU HER HEKİM İÇİN YAPACAĞIZ"

Aile hekimliği eğitmenleri, çekirdek eğitim müfredatında bu konuyu getirirlerse değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sertifikasyonu her hekim için yapacağız. Bunu hekimlerin başvurusu ve kura sistemiyle yapacağız. Şu an aile hekimleri için böyle bir planlamamız yok. Sertifikasyon kontenjan dahilinde olacak. Şu an estetik amaçlı uygulamalara izin vermeyeceğiz.

YENİDOĞAN ÇETESİ: EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN DÜŞÜKLÜĞÜ"

Türkiye sağlık konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bebek ölümleri, anne ölümlerine baktığınız zaman Türkiye dünyada iyi yerde. 500 gramın altında bebekleri bazı ülkeler bırakırken, biz onları yaşatabilen bir sağlık çalışanı grubuna sahibiz. Gerekli cezayı alacaklar. Bizim avukatlarımız da bu işin takibinde. Geriye doğru baktığımızda bebek ölümlerinin ihmalin sonucunda olduğunu tespit ettikten sonra hastaneleri kapattık. Özel hastane yönetmeliği üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık içindeyiz, kamuoyu ile paylaşacağız.

Tüm hekimlere yeni yetki verildi

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tüm hekimlere yeni yetki verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • res:
    Üst arama yetkisi de verilsin 23 4 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Sağlık falan kalmadı ne yazık ki;((( insanlar randevu alamıyor,Suriyeli,sıra randevu almadan ilaç parası vermeden tedavi oluyor bu nasıl adalet bakan beyyyy 11 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Saglık ocagi hafta sonu kapalı serum.dahi takamıyor.neyini onemsiyorsun millete hizmet laxım.hizmet 6 1 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Denkliği de doğru düzgün verseniz diyorum. Üç dil bilen Türk doktora 8 yıldır denklik vermiyorsunuz. Bürokrasiye takılmış durumdayız. Sonra da Dr açığı var diyorsunuz ülke dışına gidiyor diyorsunuz. 5 0 Yanıtla
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