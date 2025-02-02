Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Bactrim antibiyotiği için alarm verildi. Raflardan kaldırılıyor" iddiaları gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakanlık açıklamasında, yaklaşık 70 yıldır kullanımda olan antibiyotiğe yönelik yeni bir yan etki olarak solunum yetmezliği tespitinin olmadığını söyledi. Açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 2021 yılında, bu etken maddenin akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) neden olabileceği konusunda uyarının ilacın yan etkileri arasına eklendiği belirtildi. Ayrıca, FDA'nın hamilelerde dahi bu ilacı D kategorisinde (riski olmakla birlikte alternatifi yoksa kullanımı uygundur) tanımladığı ve X kategorisine (kullanılamaz) alarak yasaklamadığı aktarıldı. Açıklamada, "Kamuoyunda infiale yol açabilecek şekilde yapılan yanlış bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi" şeklindeki haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur:
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bactrim' açıklaması: Alarm verildiği iddiası doğru değil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?