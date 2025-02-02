Sağlık Bakanlığı'ndan "Bactrim" açıklaması: Alarm verildiği iddiası doğru değil - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan "Bactrim" açıklaması: Alarm verildiği iddiası doğru değil

Sağlık Bakanlığı\'ndan "Bactrim" açıklaması: Alarm verildiği iddiası doğru değil

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Bactrim antibiyotiği için alarm verildi. Raflardan toplatılıyor." şeklinde yapılan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, ilacın etken maddelerinin bilimsel olarak uzun yıllardır incelendiğini ve yeni bir bulgunun söz konusu olmadığını belirterek, haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

02.02.2025 12:09  Güncelleme: 12:16
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Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Bactrim antibiyotiği için alarm verildi. Raflardan kaldırılıyor" iddiaları gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, yaklaşık 70 yıldır kullanımda olan antibiyotiğe yönelik yeni bir yan etki olarak solunum yetmezliği tespitinin olmadığını söyledi. Açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 2021 yılında, bu etken maddenin akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) neden olabileceği konusunda uyarının ilacın yan etkileri arasına eklendiği belirtildi. Ayrıca, FDA'nın hamilelerde dahi bu ilacı D kategorisinde (riski olmakla birlikte alternatifi yoksa kullanımı uygundur) tanımladığı ve X kategorisine (kullanılamaz) alarak yasaklamadığı aktarıldı. Açıklamada, "Kamuoyunda infiale yol açabilecek şekilde yapılan yanlış bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi" şeklindeki haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur:

  • Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bactrim olarak dile getirilen ürünün etken maddeleri, sulfamethoksazol ve trimetoprim bileşiğidir.
  • İlaç sektöründe bir ham madde değerlendirilirken ticari ürün değil, farklı ürünlerde de kullanılabileceği dikkate alınarak etken madde değerlendirilmektedir.
  • Yaklaşık 70 yıldır kullanımda olan bu antibiyotiğe yönelik yeni bir yan etki olarak solunum yetmezliği tespiti, yeni değil; 2019 yılında ilk defa Jenna Miller tarafından yapılmıştır.
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2021 yılında bu etken maddenin akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) yol açtığına dair uyarıyı ilacın yan etkileri arasına eklemiştir.
  • FDA, hamilelerde dahi bu ilacı D kategorisinde (riski olmakla birlikte alternatifi yoksa kullanımı uygundur) tanımlamış; X kategorisine (yani kullanılamaz) alarak yasaklamamıştır.
  • Aynı etken madde bileşenini içeren antibiyotiğin, daha düşük ciddiyette sağlık sorunlarını içeren ve daha yaygın olan yan tesirleri de bulunmaktadır.
  • Kamuoyunda infiale yol açabilecek şekilde yapılan yanlış bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bactrim' antibiyotiği ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bactrim' açıklaması: Alarm verildiği iddiası doğru değil - Son Dakika

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