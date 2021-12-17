Sağlık Bakanlığı, 'tarihi geçmiş aşı' iddiasını yalanladı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, vatandaşlara son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının uygulandığı iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında vatandaşlara kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının uygulandığına yönelik iddialar yer aldığı belirtilerek, "Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Kovid- 19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır" denildi. Paul Ehrlich Enstitüsü'nün, aşıların raf ömrünü uzatan onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "-80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler" ifadelerine yer verildi.