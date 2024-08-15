Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi

Türkiye\'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık\'tan ilk açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, ''Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmamıştır, henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı yoktur'' açıklamasında bulundu.

15.08.2024 13:27
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "acil durum" ilanı sonrası " Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı" sorusu gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili, vatandaşlara nefes aldıran bir açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

"TÜRKİYE'DE 2024 YILINDA M ÇİÇEĞİ VAKASINA RASTLANMADI"

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

HASTALIKLA İLGİLİ 524 ÖLÜM YAŞANDI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı" dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIYOR?

Adının aksine maymunlardan daha çok sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerde bulunan ve onlardan insana geçen hastalık, ayrıca enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf gibi eşyalarla yakın temas sonucunda bulaşıyor. Virüs; sağlıklı kişilere, ciltte gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla giriyor.

İnsandan insana bulaşmanın büyük solunum salgısı damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması, yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor.

CİLT DÖKÜNTÜLERİNE NEDEN OLUYOR

Maymun çiçeği, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına (döküntü) neden oluyor. Lenf bezi şişliği, maymun çiçeğinin, çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayıran en önemli belirtisi. Yakınmalar, virüsle temastan ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkıyor.

İlk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanan hastalıkta, ciltteki döküntüler de ateş başladıktan sonra 1-3 gün içinde görülüyor. Avuç içi, ayak, ağız içi, genital bölge ve gözlerdeki lezyonlar, kabuk bağlayıp düşmesiyle ortadan kalkıyor.

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Mert Pktkn: Bu masal bir yerden tanıdık geliyor… 32 3 Yanıtla
  • ferhat eser: karı kocayı eve kapatmak psikolojik baskı oluşturur çekilmez kapanma değil daha çok açılma lazım bize 1 ay taylanta gidelim devlet hanımları ikna etsin bizde gidelim dinlenelim 13 1 Yanıtla
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  • İbrahim Borinli: umarım doğrudur, 3 0 Yanıtla
  • Batuhan Bodur: şxd xd 0 0 Yanıtla
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