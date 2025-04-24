Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme hastanede yakalanan sağlık çalışanlarının yaptığı hareket takdir topladı. Sağlık çalışanlarının deprem anında kaçmak yerine kuvözde tedavi gören bebekleri koruduğu anlar kameraya yansıdı. Sağlık Bakanlığı, "Size minnettarız. İyi ki varsınız." dedi.

24.04.2025 11:11
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Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün (23 Nisan) saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Sarsıntının ardından 266 artçı deprem meydana geldi.

İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerde de hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda, camilerde ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti.

KAÇMAK YERİNE BEBEKLERİ KORUDULAR

Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları depreme hastanede yakalandı. Sağlık çalışanları deprem esnasında kaçmak yerine kuvözde tedavi gören bebekleri korudu. Bir an bile bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanları takdir topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SİZE MİNNETTARIZ

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının bebekleri koruduğu anlara ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu
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Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdullah K:
    Helal olsun ananızın ak sütü gibi helal olsun aldığınız her kuruş 64 0 Yanıtla
  • 033248:
    Adamın-kadının dibi bunlar. İnsanlığın karesinin ete kemiğe bürünmüş hali. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin duasının nadir emsali bunlar. Allah ne muradınız varsa versin... 54 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Helal olsun 47 0 Yanıtla
  • ihsan orhan:
    Birinin menfaati için öldürdüğü bebeleri canı pahasına koruyan insanlar. Minnettarız sizlere anaları babaları adına 39 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    onurlu bir davranis.. tebrik ederim. yureginize saglik 28 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Allah razı olsun hepsini korusun inşallah 28 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Iste boyleleri de var digerleri ayıklanmalı 18 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    sagolsunlar... bi an bebek cetesi aklima gld 2 0 Yanıtla
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