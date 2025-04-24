Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün (23 Nisan) saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Sarsıntının ardından 266 artçı deprem meydana geldi.

İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerde de hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda, camilerde ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti.

KAÇMAK YERİNE BEBEKLERİ KORUDULAR

Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları depreme hastanede yakalandı. Sağlık çalışanları deprem esnasında kaçmak yerine kuvözde tedavi gören bebekleri korudu. Bir an bile bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanları takdir topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SİZE MİNNETTARIZ

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının bebekleri koruduğu anlara ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.