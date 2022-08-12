Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

12.08.2022 05:07
Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

SAĞLIK çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği'  Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.


YORUMLAR
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Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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