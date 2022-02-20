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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

20.02.2022 02:12
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, 3600 ek göstergeyle çalışanların tazminatları ile maaşlarının artacağını belirterek, "Bütün teşkilatımızın bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yapacağı açıklamalara itibar...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, 3600 ek göstergeyle çalışanların tazminatları ile maaşlarının artacağını belirterek, "Bütün teşkilatımızın bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yapacağı açıklamalara itibar etmesini istiyorum. Bunun dışındaki açıklamaların hiçbirine kulak verilmemeli."dedi.

Durmuş, sendikanın Eskişehir Şubesince Afyonkarahisar'daki bir otelde düzenlediği "Teşkilat Eğitim Programı ve İl Divan Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini dair büyük hizmetler yapmış olan Mehmet Akif İnan'ın peşinden gidenler ve onun rehberliğinde sendikal mücadele yapanlar olduklarını söyledi.

Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmenin çok büyük bir mefkure olduğunu dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Toplumun kaderini niteliksiz çoğunluklar değil, nitelikli azınlıklar belirler. Bu dünyanın kabul etmiş olduğu bir hakikat.Eğer bu ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek gibi bir sorumluluğunuz varsa böyle bir mefkurenin peşinden gidiyorsak her bir arkadaşımızın kendisini entelektüel manada yetiştirmesi, okumalar yapması, çevresinde sevilen, sayılan ve değer gören insan olması gerekiyor. Eğer böyle olur, insanların gönlüne dokunursak ve onlara temas edip hemhal olabilirsek işte o zaman biz bu ülke adına güzel bir hizmet yapabiliriz."

Durmuş, sendikanın sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik kazanımlarını anlattı.

Memurların yıllardır beklediği, arzu ettiği ve uğrunda mücadele verdiği önemli kazanımları olan 3600 ek gösterge uygulaması sürecinin ilk toplantısının 16 Şubat'ta yapıldığını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge, çalışanlarımızın emekli olduklarında maaşlarının ve tazminatlarının artması demektir. Emekli maaşları ve tazminatları ne kadar artar? Mevcut durumda, alacak olduklarının üzerine maaşları 1250 lira, tazminatları 42 bin lira artar. Bu konuyla alakalı 16 Mart'ta da ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu konu çok sulandırılacak ve üzerinde manipülasyonlar yapılacaktır. Ben, bütün teşkilatımızın bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yapacağı açıklamalara itibar etmesini istiyorum. Bunun dışındaki açıklamaların hiçbirine kulak verilmemeli. Netice de masanın sahibi ve söz söyleyecek olan biziz. Başarısı da başarısızlığı da bize aittir. Ama biz başaracağımıza inanıyoruz."

-"Tazminat yönüyle hepimiz eşitiz"

Durmuş, Memur-Sen'in ek göstergede yapılacak olan düzenlemede hizmetlisinden hekimine varıncaya kadar bütün çalışanların emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli bir şekilde artırılmasının mücadelesini vereceğini vurguladı.

Bu konuda bir itirazın olduğuna, bununla sahada da sıklıkla karşılaşılabilineceğine dikkati çeken Durmuş, şunları kaydetti:

"2008 yılından sonra işe girenlerin 3600 ek gösterge kapsamından faydalanıp, faydalanmayacağı. Bu tarihten sonra işe girenler emekli tazminatı, 3600 ek göstergeden gelecek olan zamdan doğrudan faydalanır. Ama maaşı farklı olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapacağımız görüşmelerde de buna dair kamuoyunun kafasının karıştırılmamasıyla da alakalı bir stratejinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda da görüşmelerimiz olacak. İkinci toplantıda da masaya getireceğimiz temel yaklaşım bu olacak. Çünkü bu nokta, çalışanların kafasının karıştırılmasında müsait bir konu. Tazminat yönüyle hepimiz eşitiz. 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yok. Sadece maaşlarda fark var. Bu konudaki kafa karışıklığının da bakanlığın açıklamalarıyla giderileceğini düşünüyoruz."

Sözleşmeli statüdeki personelin kadroya geçirilme sürecine ilişkin komisyonun kurulup çalışmalarına başlama kararının alındığını anlatan Durmuş, "3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusu 2022 yılı içinde kesinlikle bağıtlanacak. '2023'e kalır, saman altı, sümen altı edilir' şeklinde asla olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla komisyon çalışmalarını yürütüyor. 2022 yılı içerisinde bu konular çözüme kavuşmuş ve yasalaşmış olacak." ifadesini kullandı.

Programa, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdulkadir Hız, şube başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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