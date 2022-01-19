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Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı - Son Dakika

Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı

19.01.2022 11:38
Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı

Sağlık alanında son yıllarda ciddi yatırımları faaliyete geçiren Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 500 bin yabancı hasta şifa aradı.

Sağlık alanında son yıllarda ciddi yatırımları faaliyete geçiren Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 500 bin yabancı hasta şifa aradı.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla bu alanda çok mesafe kat ettiğini söyledi.

Geçen yıl yurt dışından yaklaşık 500 bin hastanın şifa için Türkiye'ye geldiğini belirten Bilgen, sağlık turizmi sayesinde ülkeye 1 milyar dolar civarında döviz girdisi sağlandığını anlattı.

Bilgen, sağlık turizminin oldukça yüksek düzeyde döviz girdisi sağlayan alan haline geldiğinin altını çizerek, "Turizm deyince sadece gezip görme amaçlı değil, hastalıklarını en iyi şekilde tedavi ettirecek ülkeler arasında bizi görüyorlar. Avrupa ülkeleri de dahil. Bu, bizim için çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta aranan ülke haline geldiğini vurgulayan Bilgen, "Sağlıkta dönüşüm projeleriyle hizmet seviyemiz yükseldi. Ayrıca bu projeler sayesinde uluslararası düzeyde iş yapan hastanelerimizin ve hekimlerimizin de bilgi birikimleri arttı. Bu, bize geri dönüş olarak çok iyi yansıyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimize yoğun talep var." ifadesini kullandı.

"Pandemide yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm hastalara baktık"

Aynı zamanda Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bilgen, geçen yıl hastanelerinde 69 ülkeden hasta ağırladıklarını dile getirdi.

Bilgen, Türk doktorlara ve yurt dışından gelen hekimlere de hastane bünyesinde gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar esnasında gözlem yapma imkanı sunduklarını belirterek, "Sadece bizim hastanemizde şimdiye kadar yurt dışından gelen 750'nin üzerinde doktor ile bilgi paylaşımında bulunduk. Bunların geri dönüşü de çok güzel. Ülkelerine dönünce Türkiye'ye hasta gönderiyorlar. Sağlık turizmi adına bunlar olumlu gelişmeler. İnşallah önümüzdeki yıllarda potansiyelimiz daha çok artar ve daha fazla hasta gelir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine de değinen Bilgen, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde ülkemize gelen yabancı hastalarda azalma olmadı. Avrupa ülkelerinde sağlık turizmi durma noktasına gelirken biz sağlık turizminin canlı kalmasını sağladık. Ülke olarak, Sağlık Bakanlığı olarak gerçekten bunu çok iyi yönettik. Bu, çok önemli bir unsur. İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde, pandeminin yüksek seviyelere çıktığı dönemlerde sağlık turizminde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Hastalar koridorlarda yattı, içeriye alınmadı. Dolayısıyla kendi hastalarına bakamayan ülkeler yurt dışından gelen hastalara nasıl baksınlar. Biz ise yurt içinden ve dışından gelen tüm hastalara baktık. Bu yönüyle Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı - Son Dakika
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