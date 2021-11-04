Üye Girişi
'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım' - Son Dakika

'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'

04.11.2021 11:05
'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 23 ilde 44 merkezde yapılan, salgının ilk 1 yılını kapsayan araştırmada 9 bin Covid-19 hastası çocuk tespit edildiğini, bunlardan 375'inin yoğun bakımda yattığını ve 44'ünün...

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 23 ilde 44 merkezde yapılan, salgının ilk 1 yılını kapsayan araştırmada 9 bin Covid-19 hastası çocuk tespit edildiğini, bunlardan 375'inin yoğun bakımda yattığını ve 44'ünün hayatını kaybettiğini söyledi. Ceyhan, "Koronavirüs çocuklarda da ölüme yol açabilen, yoğun bakıma yatmaya neden olabilen bir tablo oluşturuyor. Bu yüzden çocukların korunması lazım. ABD'de 12 yaş altının aşılanması için ruhsat verildi. Bana sorarsanız Türkiye'nin de acilen bu uygulamaya ihtiyacı var. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 5- 11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar aldığını açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündemde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması olmadığı açıklamasını hatırlattı. Prof. Dr. Ceyhan, "Sağlık Bakanı, 'gündemimizde yok' demesi de gayet doğal. Çünkü; Türkiye'de bir aşıya ruhsat verilmesinin kuralları var. Bu, aşağı yukarı tüm ülkelerde aynı. Aşıyı üreten firma, size gelip başvuruda bulunmuyorsa siz zaten o aşıyı gündeminize alamazsınız, ruhsat almanın şartlarından birincisi bu. Firma size başvuracak. Yaptığı çalışmalar, elde edilen veriler, bunun dışında ruhsat için gerekli bazı dosyalar var onlarla birlikte başvuracak. FDA onayı yeni verildi. Tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde Pfizer-BioNTech diğer ülkelerin ruhsat otoriterlerine de bu başvurularda bulunacak, o zaman düşünülecek zaten" dedi.

'ÇALIŞMA TAMAMLANINCA AŞILAMA 6 AYA İNDİRİLECEK'Prof. Dr. Ceyhan, 'koronavirüs çocuklarda hiçbir şey yapmıyor' düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, "Koronavirüs evet çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif seyrediyor. Ancak örneğin Yoğun Bakım Derneği'nden çok merkezli yapılmış bir değerlendirme bildirildi. 23 ilde 44 merkezde salgının başındaki ilk 1 yılın vakaları değerlendirilmiş. 9 bin yaklaşık çocuk vaka var. Bunların 375'i yoğun bakıma yatmış, bu yüzde 4,1 ediyor. Bunların 44'ü kaybedilmiş. Bu 44'ün de yüzde 64'ünde altta yatan, bağışıklığı zayıflatan hastalık var; ama yüzde 36'sı tamamen sağlıklı çocuklar. Böyle baktığınızda koronavirüs gerçekten çocuklarda da yetişkinler kadar olmasa da ölüme yol açabilen, yoğun bakıma yatmaya neden olabilen bir tablo oluşturuyor. Bütün Türkiye'deki çocuk yoğun bakımı kapsayan ve özellikle bu çalışma bittikten sonra Delta varyantı gibi çocukları daha etkileyen bir varyant ile artan vakalar yaşadığımızı düşünürseniz bu sayının çok üzerinde olduğu ortaya çıkar zaten. Bu yüzden çocukların korunması lazım" diye konuştu.'ÇOCUKLARIN AŞILANMASI LAZIM'ABD'de 6 ay- 5 yaş arası çocuklar için olan çalışmanın Faz-3 çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu bittiği zaman mutlaka sonuçları iyi çıkarsa FDA'ya başvuruda bulunacak ve 6 aya indirilecek aşılama. Yüzde 80 aşı ile korunabilen düzeye ulaşmanız lazım salgının bitmesi için. Sayın bakan toplumdaki aşılama oranlarından da bahsetti. Türkiye'de 2 doz aşı olanların oranı yüzde 67- 68 civarında. Dolayısıyla henüz daha yüzde 80'lik hedefe ulaşmamıza çok yolumuz var. Çocukları aşılamazsanız toplumun yüzde 20'si çocuk olduğu için yetişkinlerin tamamını aşılamanız lazım, bu da mümkün görünmüyor. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ACİL BU UYGULAMAYA İHTİYACI VAR'Prof. Dr. Ceyhan, çocuk dozlarının farklı olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda antijen içeren formu ayrı üretiliyor. Bu üretim planında Türkiye var mı yok mu onu bilemiyoruz. Eğer Türkiye'de de bu aşıyı pazarlamak istiyorsa firma o zaman birkaç hafta içinde başvurur. Bunun ruhsat işleri şuna da bağlı; hiçbir eksik belge olmadan başvurursa, ruhsat komisyonu inceler ve yeterli görülürse direkt 'ruhsat alabilir' diye bir karar çıkar. Bir taraftan da diğer gerekli belgeler, raf ömrü, üretim yeri ile ilgili belgeler bunlar ile ilgili yapılan çalışmalar, rakamsal bilgiler bakanlığa verilir, bir taraftan da onlar incelenir hepsi uygun görülürse o zaman ruhsat verilir. Bu söylediğim içindeki belgelerin eksikliği ya da tamlığı ile ilgili değişmek üzere 2-3 haftadan 2-3 aya kadar değişen süre alabilir. Hızlandırılmış ruhsat işlemi var. Bu da yine firmanın başvurusu üzerine, 'bunun hızlı ruhsat alması gerekir, Türkiye için acildir' diye bir karar verirse bakanlık, o zaman hızlandırılır bu işlemler. Bana sorarsanız Türkiye'nin acilen bu uygulamalara ihtiyacı var" dedi.


'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'
'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'

COVIRAN Bereket, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi 10:48 Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:34 "Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki 10:30 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor 10:25 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı 10:00 Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği

Son Dakika Haberleri
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
10:50
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti         
10:39
Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, şirket aracın sadece fotoğraflarını gönderdi         
10:33
Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: 'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement