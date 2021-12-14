Salgınla mücadelede "batıl inanç ve karşı duruşlardan kaçınılmalı" uyarısı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Konuk, panik, batıl inanç ve karşı duruşların sosyal çalkantılara sebep olduğuna dikkati çekerek, salgınla topyekun mücadele edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Konuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilinmezliğin ortadan kalkması ve kısıtlama tedbirlerinin eskisi kadar sert uygulanmaması nedeniyle ruhsal açıdan verilen tepkilerde birazcık daha azalma gördüklerini söyledi.

Salgının bundan sonraki süreçlerinin kapsamlı şekilde araştırılması için çalışmalar yapılacağını aktaran Konuk, "Ruhsal bozukluğa sadece virüsün değil, izolasyon sürecinin de getirdiği olumsuz tarafları oldu mu? Sonradan aşılar yapıldı, birtakım ilaçlar kullanıldı, bunların ne kadar etkisi var? Onun dışında hayatı, bütün sosyal yaşamı etkiledi. İnsanlar üretim biçimlerinden, alışverişinden, seyahatlerinden, hayatın her yönünden etkilendiği için bunlardan dolayı da olabilecek ruhsal etkilenimler var. Bunları birbirinden ayrıştırmak zamana bağlı işler, onu zaman gösterecek." diye konuştu.

Konuk, Kovid-19'un Omicron varyantına değinerek, şu uyarılarda bulundu:

"Bu varyantı 'salgının bitişinin habercisi' gibi de okuyan bilimsel görüşler olacak, var nitekim veyahut da çok hızlı bulaşan, hemen hemen herkesi etkileyen bir tip olacağını öngören de var. Bunlar hep zamanla görülecek şeyler. Şu anda hem bulaşıcılığı hem öldürücülüğü yüksek olursa, hepimizi bir kere daha aynı belirsizliklere döndürebilir. Bu salgından ders almalıyız çünkü virüs ailesi bitmiyor. Yani hastalık üretebilecek başka mikroplar da var. Salgın hastalıklar da küresel felakete dönüşebilmesi ve bir afet olması bakımından önemli, dikkat etmemiz gereken bir alan. Daha farkında olmamız gerekiyor.

Salgını salgın yapan şey, insanın davranışları. İnsan, esasında hepsinin başında oturuyor. Davranışlarımız akıllı, makul, onunla baş edilebilir olduğu müddetçe salgın hafifliyor. Bu konuyla ilgili duruşumuz insan olarak panik, batıl inanç ve karşı duruşlar olursa, sosyal çalkantılara sebep veriyor. Dolayısıyla uygun şekilde salgınla mücadele edilemiyor. Salgın, topyekun mücadele isteyen ve önlemleri de aslında çok bilinen şeyler ama bunu sağlayacak olan da insanların davranışları. Yani insan davranışları sebep, pandemi sonuç."