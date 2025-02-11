Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir

Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a sarı serum hakkındaki gerçekleri anlattı. Son zamanlarda sarı serum sonrası yaşanan ölümlere dikkat çeken Prof. Dr. Şen, bu uygulamanın bilimsel bir dayanağı olmadığını ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

11.02.2025 15:30
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Prof. Dr. Orhan Şen, sarı serumun sağlık açısından risklerini değerlendirdi. İçeriğinde bulunan maddelerin bazı kişilerde ölümcül alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirten Şen, özellikle evde uygulanmasının son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Sarı serumun bilimsel bir kanıtı olmadığını ve geçici bir çözüm sunduğunu söyleyen uzman doktor, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

"SARI SERUMDA KULLANILAN MADDELERE KİŞİLERİN ALERJİSİ OLABİLİR"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sarı serum içeriğinde kullanılan maddelerin bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Sarı serum kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"ALERJİK REAKSİYONLARDA KİŞİ NEFES ALAMIYOR, DİL ŞİŞİYOR VE ANINDA ÖLÜYOR"

Sarı serum sonrası meydana gelen ölümlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Şen, alerjik reaksiyonların saniyeler içinde ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

Sarı serum kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"SARI SERUM GEÇİCİ BİR ÇÖZÜMDÜR"

Bu tür uygulamaların kalıcı bir sağlık faydası sağlamadığını belirten Prof. Dr. Şen, hastaların farklı tedavi yöntemlerine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Sarı serum kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"SARI SERUMU HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNERMİYORUM"

Prof. Dr. Şen, sarı serumun hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ve ciddi riskler taşıdığını belirterek, kesinlikle önermediğini dile getirdi.

Sarı serum kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"SARI SERUMLARIN EVDE TAKILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Uzman doktor, evde yapılan uygulamaların kontrolsüz olduğunu ve sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Sarı serumların evde takılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"SARI SERUMUN HERHANGİ BİR BİLİMSEL KANITI YOK"

Sarı serumun faydalarına dair herhangi bir bilimsel veri olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şen, halkın bu tür uygulamalara yönelmemesi gerektiğini söyledi.

Sarı serum kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

"SARI SERUM KALP KRİZİNE SEBEBİYET VERMEZ"

Sarı serum sonrası yaşanan bazı ölümlerle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şen, bu durumun kalp krizinden değil, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabileceğini belirtti.

"SARI SERUMLA OLAN ÖLÜMLER ALERJİK REAKSİYONLAR SONUCU OLABİLİR"

Prof. Dr. Şen, son zamanlarda gündeme gelen ölümlerin sarı serumun içeriğinde bulunan maddelere karşı gelişen ani alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

Orhan Şen, Sağlık, Sağlık, Yaşam, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir - Son Dakika

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