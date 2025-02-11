Prof. Dr. Orhan Şen, sarı serumun sağlık açısından risklerini değerlendirdi. İçeriğinde bulunan maddelerin bazı kişilerde ölümcül alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirten Şen, özellikle evde uygulanmasının son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Sarı serumun bilimsel bir kanıtı olmadığını ve geçici bir çözüm sunduğunu söyleyen uzman doktor, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sarı serum içeriğinde kullanılan maddelerin bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.
Sarı serum sonrası meydana gelen ölümlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Şen, alerjik reaksiyonların saniyeler içinde ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.
Bu tür uygulamaların kalıcı bir sağlık faydası sağlamadığını belirten Prof. Dr. Şen, hastaların farklı tedavi yöntemlerine yönelmesi gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Şen, sarı serumun hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ve ciddi riskler taşıdığını belirterek, kesinlikle önermediğini dile getirdi.
Uzman doktor, evde yapılan uygulamaların kontrolsüz olduğunu ve sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Sarı serumların evde takılmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Sarı serumun faydalarına dair herhangi bir bilimsel veri olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şen, halkın bu tür uygulamalara yönelmemesi gerektiğini söyledi.
Sarı serum sonrası yaşanan bazı ölümlerle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şen, bu durumun kalp krizinden değil, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Şen, son zamanlarda gündeme gelen ölümlerin sarı serumun içeriğinde bulunan maddelere karşı gelişen ani alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabileceğini ifade etti.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Orhan Şen: Alerjik reaksiyonlar ölüme yol açabilir - Son Dakika
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