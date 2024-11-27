Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt - Son Dakika
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Sağlık

Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt

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Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin, duruşmada sanık avukatlarından birinin kendisi için sarf ettiği ''Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz'' sözlerine Kurtlar Vadisi dizisindeki bir replikle yanıt verdi.

27.11.2024 17:57  Güncelleme: 18:08
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Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen, özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

SAVCI İÇİN SKANDAL TALEP

Davanın 8. gününde sanıklardan birinin avukatı, çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin için "Bu cumhuriyet savcısı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVUKATLIK SOYTARILIK DEĞİLDİR"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi dizisinden bir replik paylaşarak avukatın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Savcının paylaştığı videoda dizinin efsane karakterlerinden İskender Büyük'ün "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" sözleri yer alıyor.

Savcı Yavuz Engin\'den \'Yenidoğan\' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt

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Son Dakika Sağlık Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emir Kozcu:
    Avukat yeter ki parayı alsın, savunamayacagi hiçbir şey yoktur. İlkeli ve gerçek adalet peşinde koşan avukatlarimizi tenzih ediyorum. 43 0 Yanıtla
  • Mobilya:
    Savcının verdiği cevap komik. Avukat savcının yaptığı hatayı söylüyor ve yargılanması gerektiğini söylüyor. ÜLKENİN SAVCININ VERDİĞİ CEVABA BAK. :) 3 12 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    avukat bey adam elinde delil olmadan hastaneyi ne gibi bir yaptırım yapabilir suçlular nasıl ortaya çıkar bir şikayetin üstüne ben şüphe duyuyorum şikayette var hastaneye yasal işlem başlatıyorum dese elinde delil olduğu halde inkar edenleri ne ile suçlayacaktın o zaman o bebekleri hastaneden ne sebeble çıkartacaktın 5 0 Yanıtla
  • Ercan Soncul:
    Helal olsun sana büyük Savcım şerefin var Analar böyle yiğitler de doğururmuş. 0 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Savcı iyi iş yapmış ama avukatta haklı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt - Son Dakika
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