Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

Sağlık

Lübnan\'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim de var

İstanbul'da hastaneleri mesken tutan çetenin yeni doğan bebekleri gereksiz yere hastanelerde yatırdığı ve bu sebeple 12 çocuğun hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından servis edilen görüntülerde kendini eski müsteşar olarak tanıtan bir şahsın, savcıyı makam odasında parmak sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

"MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Baskılara direnen ve soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapan savcıyı çete adına aleni bir şekilde tehdit eden şahıs, "Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

12 BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KONUŞULUYOR

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü.

GEREKSİZ YERE HASTANEDE TUTTULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü.

KONUŞULAN VURGUN MİKTARI 1 MİLYAR TL

Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edildi.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI TUTUKLU

Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.