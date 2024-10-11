Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var - Son Dakika
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Sağlık

Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

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Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcının makamında ölümle tehdit edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

11.10.2024 15:45  Güncelleme: 16:04
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İstanbul'da hastaneleri mesken tutan çetenin yeni doğan bebekleri gereksiz yere hastanelerde yatırdığı ve bu sebeple 12 çocuğun hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından servis edilen görüntülerde kendini eski müsteşar olarak tanıtan bir şahsın, savcıyı makam odasında parmak sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

"MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Baskılara direnen ve soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapan savcıyı çete adına aleni bir şekilde tehdit eden şahıs, "Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

12 BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ KONUŞULUYOR

İstanbul merkezli bir hastane çetesinin haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebeğin öldüğü öne sürüldü.

GEREKSİZ YERE HASTANEDE TUTTULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü.

KONUŞULAN VURGUN MİKTARI 1 MİLYAR TL

Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edildi.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI TUTUKLU

Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanın tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.

Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnsan Hakları, Operasyon, Yenidoğan, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    Koskoca cumhuriyet savcısı tehdit edilebiliyor. Her zaman vardı böyle tipler. Sayın savcımızı, cesaret edip videoyu yayınladığı için tebrik ediyorum. Helal olsun. 111 1 Yanıtla
  • Emir Konez:
    yeni Türkiye'yi begeniyormuyuz? 66 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    vayyyyy be hayaldi gerçek oldu 62 1 Yanıtla
  • stanciu george:
    bu kansız halen yasıyorsa devlet bunu merdıvenler dusurup kafası yarıldı kanamadan oldu demıyorsa yazıklar olsun bu sısteme 58 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    E kabile ülkesiyiz normaldir 52 3 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Devleti tehdit edecek adama bak gereği acil yapılması lazım o hastane mühür vurulup bir daha açılmaması lazım 49 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Bu tür konuşmalar Hiç hoş değil. Açık açık tehdit ediyor. Buyurun buradan yakın. 36 2 Yanıtla
  • Turgut Celik:
    günümüz Türkiyesi bu hale geldi tebrik ediyorum. Ben o savcının yerinde olsam beni eşim ile tehtit edecek babamla ailemle tehtit edecek aynı dakika son nefesini verir 28 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    tamam hemen savcı dava açsın tutuklansın bu adam kayıt var yapsın haber mı bu şimdi 17 12 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Savcı da hemen salar zaten çok korkmuştur bebek katilleri 17 0 Yanıtla
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