SGK\'dan promosyon müjdesi: Artık onlara da verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da banka promosyonu alabileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili SGK'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek" denildi.
Promosyondan yararlanmak isteyen vatandaşların, aylık almakta oldukları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerektiği belirtildi.
