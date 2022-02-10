Sigara'dan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybetti - Son Dakika

Sigara'dan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybetti

Sigara\'dan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 10.02.2022 13:53

Sigara kullanımına bağlı hastalıklardan dolayı dünyada her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bırakmakta zorlanan kullanıcı vatandaşları uzman yardımı almaya davet etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sigara kullanıcılarında bırakma kararlılığı oluşturmak, tütün kullanımının sağlığa olan zararlı etkilerinin anlaşılmasını sağlamak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan'Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Yapılan çalışmalarda, COVID-19'lu hastalardan sigara öyküsü olanların pnömoni gelişme olasılığının sigara içmeyenlere göre 14 kat daha fazla olduğu bilgisini veren Dr.Yavuzyılmaz, özellikle tütün dumanına maruz kalan çocuklar ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar açısından hastalık riskini artırdığını söyledi.

Sigaranın, akciğer kanserinde tespit edilmiş en önemli risk faktörü olduğunun bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, "Sigara, içerdiği 50 tanesi doğrudan kanserojen olan 4 binin üzerinde kimyasal madde ile vücudun belli başlı organ ve sistemlerinin genetik yapısı ve normal işleyiş mekanizmasını bozmaktadır. Bunun yanında başta solunum ve sindirim sistemi kanserleri, kalp-damar hastalıkları, inme-felç sorunları gibi tedavisi zor ve geri dönüşü olmayan birçok sağlık sorununa yol açmaktadır" diye konuştu.

Sigara içen kişinin etrafındaki kişileri de büyük risk altına aldığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Pasif içici olarak da adlandırılan sigara kullanmadığı halde sigaraya maruz kalanların durumu da büyük bir önem arz ediyor. Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyon kişi ölmekte. Ülkemizde ise tüm ölümlerin yüzde 23'ü tütüne bağlı hastalık sebebiyle olmaktadır. Tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde tütün kullanımı nedeniyle yılda ölen kişi sayısının dünya genelinde yılda 8 milyonu geçmesi beklenmektedir. Türkiye'de ise eğer önlem alınmazsa sigaraya bağlı olan yılda 100 bin ölümün, 2030 yılında 240 bine yükselmesi bekleniyor" dedi.

Uzman Yardımı Alın

Sigarayı bırakma sürecinde en önemli faktörün kişinin kendi isteği olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Bağımlı kişiler sigaradan kurtulma yolunda ALO 171'i arayarak danışma hizmeti alabilirler. Ayrıca hastanelerimizve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurarak uzman desteğinden yararlanabilirler" şeklinde konuştu.

Dr.Yavuzyılmaz son olarak Sigarayı Bırakma günü kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından en büyük gönüllülük hareketi olan 'Görev Bende' kampanyası başlatıldığını ve kampanya kapsamında 'Gönül Ver' diyerek vatandaşların ALO 171, ALO 184 Tütün İhbar Hattı, Yeşil Dedektör, Sigara Bırakma Poliklinikleri konusunda farkındalıklarının artırılması, Dumansız Hava Sahasını korumak için gönüllü olarak sigarayla mücadele çalışmalarına destek vermelerinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Sağlık Sigara'dan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara'dan her yıl 6 milyon kişinin hayatını kaybetti - Son Dakika
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