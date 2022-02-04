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Siirt'te kadın hastanın midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı - Son Dakika

Siirt'te kadın hastanın midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı

04.02.2022 13:53
Siirt'te kadın hastanın midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı

Siirt'te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç kılı yumağı çıkarıldı.

Siirt'te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç kılı yumağı çıkarıldı.

Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı.

İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.

Opr. Dr. Murat Özmen, AA muhabirine, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şöyle konuştu:

"Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz."

Saç kılını yemenin bir tür hastalık olduğunu aktaran Özmen, uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı.

"Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım, fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim." diyen Özmen, bu tür vakaların artık Siirt'te tedavi edilebildiğini kaydetti.

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Genel Cerrahi, Siirt, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Siirt'te kadın hastanın midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kadın hastanın midesinden 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı - Son Dakika
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