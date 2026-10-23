Sinop\'ta personele meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı anlatıldı

Sinop'ta personele meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline eğitim düzenledi. Dr. Ece Eser'in verdiği eğitimde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ile düzenli tarama ve kendi kendine muayenenin önemi anlatıldı.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğünce, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.
Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Ece Eser tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Programda personelle, düzenli tarama testlerinin önemi ve kadınların kendi kendilerine yapabilecekleri meme muayenesi yöntemleri detaylı şekilde paylaşıldı.
Erken teşhisin sağlıklı bir gelecek için kritik önem taşıdığını belirten yetkililer, farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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