Şırnak Güçlükonak\'ta İlçe Devlet Hastanesi vatandaşları organ bağışına davet etti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık çağrısı yapıldı. Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti. Hastane tarafından paylaşılan mesajda, "Bir gün değil, her gün umut olalım" ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Organ nakli bekleyen hastalar için umut olabilecek bağışların önemine dikkat çekmek amacıyla Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi tarafından açıklama yapıldı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yapılan açıklamada, organ bağışının yalnızca bireysel bir karar değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan önemli bir dayanışma örneği olduğu belirtildi. Organ bekleyen binlerce hastanın uygun bağış için umutla beklediğine işaret edilen açıklamada, yapılacak bir organ bağışının birden fazla insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabileceği ifade edildi. Organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilen hastane açıklamasında, vatandaşların doğru bilgi edinmesi, organ bağışının önemi konusunda bilinçlenmesi ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesi istendi. İnsan hayatını merkeze alan dayanışma çağrısında, organ bağışının umut bekleyen hastalar için yeni bir yaşam fırsatı sunabileceği vurgulanarak, "Bir gün değil, her gün umut olalım" denildi.