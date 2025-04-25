Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi aort damarının yırtılması sonucu Şişli'de bulunan Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 12 saati aşkın bir ameliyat sonrası hastanenin yoğun bakımına alınan Önder'in tedavisi sürüyor. Hâlâ uyanamayan Önder'in hayati tehlikesi devam ederken doktoru Önder'in doktoru ve Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son durumu hakkında bilgi verdi.
Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini belirten Sağbaş, "Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor" dedi.
Önder'in sağlık durumunun şu anki haline gelmesini 'mucize' olarak nitelendiren Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var - Son Dakika
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