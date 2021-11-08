Sivas'ta 2021'de organ bağışıyla 8 kişi hayata tutundu - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Gökhan Aynal, hastanelerinde 2021 yılında yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişinin hayata tutunduğunu bildirdi.

Aynal, yaptığı yazılı açıklamada, 3-9 Kasım tarihinin Organ Bağışı Haftası olduğunu anımsattı.

Organ nakillerinde ülkede en fazla canlı kişilerin donör olduklarını belirten Aynal, "Organ naklinde kadavra nakilleri daha büyük önemi taşıyor. Ayrıca organ bağışı farkındalığı için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları organ nakli konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Aynal, "Alışveriş merkezinde, yemekhanemizde yine hastanemizde farklı yerlerde stantlar kurduk. Halkımız açtığımız stantlara yoğun ilgi gösterdi. Bu teveccühten ötürü de oldukça memnunuz." açıklamasında bulundu.