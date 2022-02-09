SMA Tedavisinde 'Test Sonuçlarının Uygunluğu' Şartı Kaldırıldı - Son Dakika

SMA Tedavisinde 'Test Sonuçlarının Uygunluğu' Şartı Kaldırıldı

SMA Tedavisinde \'Test Sonuçlarının Uygunluğu\' Şartı Kaldırıldı
Son Güncelleme: 09.02.2022 15:09

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; SMA hastalarının başlangıç tedavisi sonrasında tedaviye devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde yapılan çeşitli testlerin uygulanması aşamasında, hasta ve yakınlarının yaşadıkları mağduriyetin önlenmesi amacıyla ilaca devam etmek için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı. Bakan Bilgin; böylece SMA hastalarının tedavisinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilaca erişimin kolaylaştırılarak, daha fazla hastanın tedaviden faydalanmasının sağlanacağını belirtti.

2 İlaç Geri Ödeme Kapsamına Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin; yapılan düzenleme ile biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, diğeri albinizmli kişilerin güneş ışınlarından korunmak için kullandıkları koruyucu kremler olmak üzere 2 yerli ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Genetik Tetkik Sayısı 44'ten 196'ya Çıkarıldı

Bakan Bilgin, düzenlemeyle birlikte mevcut durumda sayısı 44 olan genetik tetkikin; genetik hastalıklara, genetik tetkikin yapılış yöntemine göre detaylandırılarak 196'ya çıkarıldığını da bildirdi. Bilgin; buna göre yapılan genetik tetkikin hastalığa spesifik olmasının sağlandığını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Sağlık SMA Tedavisinde 'Test Sonuçlarının Uygunluğu' Şartı Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA Tedavisinde 'Test Sonuçlarının Uygunluğu' Şartı Kaldırıldı - Son Dakika
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