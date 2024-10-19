Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi

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Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çektiği görüntüler gün yüzüne çıktı. 'Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni' diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gündeme geldi. 'Benim hayatımla oynadılar baba' son cümleleri oldu. Hastanın çektiği videoda, hastanenin durumu bilerek yaptığı iddia edildi.

19.10.2024 21:51  Güncelleme: 22:41
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Yenidoğan çetesi skandalının ardından yeni bir iddia ortalığa atıldı. Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. "Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni" diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenilirken olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akıllara Covid19 döneminde hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gelirken durum gizemi korumaya devam ediyor.

"Benim hayatımla oynadılar baba" son cümleleri oldu. Covid-19 döneminde entübe edilen bir hastanın kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Videodaki kişinin "Kurtarın beni baba, çok kötüyüm. Tek sorumlusu hastane. Bunları bilerek yaptılar, bana oyun oynadılar. Hayatımla oynadılar, belki bir gün bunu izlersiniz"

Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi

Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • aslan aslanbeyoğlu:
    doktorları ve hastaneleri zan altında bırakmaya başladınız. Ben kendim de hastanede yattım o günleri çok iyi hatırlıyorum hatta unutamıyorum. lütfen sağlık çalışanlarını zan altında bırakmaktan vazgeçin. insanlarımız bu haberler yüzünden hastanelere ve çalışanlarına tepkili yaklaşacaklar yapmayın bu tarz şeyler lütfen. 68 286 Yanıtla
    Celil Başer:
    zorunami gitti hastanelerde temizlikciden doktoruna hastalara köpek gibi davranıyorsunuz sonuna kadar gidilsin hastanelerin 49 3
    Ömer emmi:
    Bir poşet hap millete yutturdular sesleri çıkmadı çoğunun kardeş sen ne anlatıyorsun 33 2
  • 7 İphone:
    Bu akp olduğu müddetçe bu ülke batar 175 138 Yanıtla
    Mehmet Koçal:
    AKP den önce Ferrari mi biniyordun 20 27
    Ahmet Kurtoğlu:
    niye AKP ne yaptı senin bilmem enlerine 11 26
    Beşiktaş 1903:
    Aktroller in maaşı yatmış gene her yoruma..... 3 1
  • Nejdet Aydemir:
    Daha neler vardır neler. Denetleme yokmuydu Hastaları dinleyen yok Doktora gidiyoz dinlemeden 1 poşet hap yazıyor ne göre yazıyorsa Cevapta soramazsın dokunulmazlar 181 10 Yanıtla
    Yücel Karakaya:
    aynen krallık kurmuşlar bizi bunlardan kurtarmak için peygarber gelmesi lazım 17 3
  • Kadir yılmaz:
    hani sağlık sistemi çözülmüştü reis? milletten oy topluyacam diye diye ülke bu hale geldi reis. 118 36 Yanıtla
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