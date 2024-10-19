Şok edici iddia daha: Covid döneminde hastalar bilerek entübe edildi

Sağlık

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yenidoğan çetesi skandalının ardından yeni bir iddia ortalığa atıldı. Covid19 döneminde entübe edilen bir hastanın çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. "Hayatımla oynuyorlar, kurtarın beni" diyen hastanın yaşamını yitirdiği öğrenilirken olay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Akıllara Covid19 döneminde hastaların bilerek entübe edildiği şüphesi gelirken durum gizemi korumaya devam ediyor.

"Benim hayatımla oynadılar baba" son cümleleri oldu. Covid-19 döneminde entübe edilen bir hastanın kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Videodaki kişinin "Kurtarın beni baba, çok kötüyüm. Tek sorumlusu hastane. Bunları bilerek yaptılar, bana oyun oynadılar. Hayatımla oynadılar, belki bir gün bunu izlersiniz"