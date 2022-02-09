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Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu - Son Dakika

Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu

09.02.2022 14:12

Bilecik şehrinde yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ortaya çıkan bu salgının ardından Sağlık Bakanlığı 3 kişilik uzman bir ekibi Bilecik'e yolladı.

Bilecik'te birkaç gündür yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetlerinden dolayı hastanelik oldu. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşan uzun kuyrukların ardından konuyla alakalı inceleme yapmak adına Sağlık Bakanlığı'nin 3 kişiden oluşan uzman ekibi kente geldi.

"SALGINLA İLGİL SONUCA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikayetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içe suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şuanda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara'ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şuanda yoldalar. Onlarda gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR HASTAMIZ HASTANEYE YATMADI"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, açıklamasının devamında, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.

Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu
Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu
Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu
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Son Dakika Sağlık Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te korkutan salgın: Yüzlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu - Son Dakika
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