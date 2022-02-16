Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!"