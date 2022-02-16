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Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi

16.02.2022 22:51

Son dakika haberine göre Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!"

Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi
Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi
Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi

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Fahrettin Koca, Ümraniye, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika


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