SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse maske takmak şart değil. Yeni dönemde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu uygulaması yapılmayacak" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse 'Her şeyi gözden geçirme zamanı geldi' diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden biri olduk. Salgının vaka sayılarına baktığımızda en az etkilediği ülkeler arasındayız. Bu başarıda, bilim insanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Kurallara uymada büyük kararlılık gösteren aziz milletime teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK BİLİM ADAMI, ALDIĞIMIZ İNSİYATİFİ DESTEKLİYOR'Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğini belirterek, "Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina , izolasyon gibi bir çok uygulamada değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken korona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız inisiyatifi destekliyor" diye konuştu. 'AÇIK HAVADA MASKE KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'Koca, alınan yeni kararları şöyle bildirdi: "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklinde uygulamaya artık gerek duyulmamaktadır. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi 'salgın bitmedi' dediğinde ya da 'salgın bitti' dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne yapılmalı?' derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır." 'VEFAT EDENLERİN YÜZDE 92'SİNİN EK BİR HASTALIĞI VAR'Bakan Koca, salgın sürecine dair bazı grafikleri ekranda paylaşarak, konuşmasında şunları söyledi: "Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok. Yani vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Kovid- 19 dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli bir grafik. Tek tanısı Kovid- 19 olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği bu tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalık, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların, yani yüzde 7,8 yaklaşık yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. Yani hiç ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalamasının yine gençler olmadığını, ağırlıklı yaş grubunun 60'ın üzerinde, ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77. Yani ek hastalığı olanlarda yaş ortalaması, yüzde 92,2'nin 77, yüzde 7,8 ek hastalığı olmayan sadece Kovid tanısı almış olan vatandaşlarımızın ise yaş ortalaması 63."'SAHAYA VERDİĞİMİZ TURKOVAC AŞISI 1 MİLYONU GEÇTİ'Uygulanan Turkovac aşısı miktarına ilişkin konuşan Koca, "Turkovac aşısı, bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti ve üretim de her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1- 1,5 milyona erişmiş olacağız. Turkovac'ı biz önceki hafta bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar, aile hekimleri dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda Turkovac aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac 'la yapılan çalışmaların 5- 6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. Turkovac aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocamla paylaşmış oluruz" dedi.'HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 30 AZALTTIĞINI BİLİYORUZ'"Molnupiravir ilacı 65 yaş altı hastalara da uygulanacak mı?" sorusuna Bakan Koca, şöyle yanıt verdi: "Şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek şeklinde. Bundan sonraki dönemde bu yaş grubu ve bağışıklığı baskılanmış kişilere verilmek üzere kullanılacak. Daha alt gruba vermek şeklinde şu an Bilim Kurulu yeni karar almadı. Molnupiravir'in etkinliğinin hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30 azalttığını biliyoruz. Dünyada yaygın kullanılmadığını biliyoruz. ABD'de 770 dolar gibi bir fiyattan uygulanırken Türkiye 'de bu ilacı biz yerlileştirdik. Bu ilacı 70'te 1 oranı maliyete indirilerek üretildi. Bu ilaçtan da yaygın bütün illere dağıtmış olduk. İlaca ne kadar erken başlatılırsa o kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olanların PCR testlerini hızlıca yaptırmasını istiyoruz." 'DOĞRUSU ÜZÜLÜYORUM'Turkovac aşısı konusunda bazı eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Doğrusu üzülüyorum. Klinik çalışma devam ediyor. ve çalışmaların durdurulduğu diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin 50 yıl sonra hücreden aşı üretme başarısı gösterirken böyle bir dönemde heyecan duymamız gerekirken, bilim insanlarının biz de başardık demelerini beklerken, doğrusu üzülüyorum. Bilim insanlarının bizim vatandaşlarımızı motive etme sorumluluğu gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.'ONUN DA YAKIN DÖNEMDE KALKACAĞI KANAATİNDEYİM'

Bakan Koca, 'Müzik yasağı gece 12'den sonra kalkacak mı?' şeklinde soruya, "Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" dedi.