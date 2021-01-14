Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun
Son Güncelleme: 14.01.2021 22:01

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşıyı olarak başlattığını belirterek, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek, "Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Koca:  Milletimize hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika
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