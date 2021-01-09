Son dakika haber: Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi - Son Dakika

Son dakika haber: Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi

Son dakika haber: Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi
Son Güncelleme: 09.01.2021 10:16

Gelen son dakika haberine göre Pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin açıklamalar yapan Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Piyasayada koronavirüsten koruduğu iddialarıyla gündeme gelen gıda ve vitamin takviyelerine itibar etmeyin.

Pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin açıklamalar yapan Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Piyasayada koronavirüsten koruduğu iddialarıyla gündeme gelen gıda ve vitamin takviyelerine itibar etmeyin. Tam tahıl, fındık, zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur" dedi.

Koronavirüsten koruduğu iddiasıyla kamuoyuna yansıyan bir besin ve vitamin takviyelerinin şehir efsanesi olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Pandemi döneminde dengeli beslenme, ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri karşılar, düzenli gıda takviyelerine ihtiyaç yok. Polikliniklerde pandemi sürecinde nasıl beslenmeliyiz ve takviye olarak ne almalıyız sorularıyla sık karşılaşıyoruz. Enfeksiyonlar esnasında vücudun enerji ve besin ihtiyacı artar. Bu nedenle COVİD-19 dahil tüm enfeksiyonlar öncesi ve sonrasında sağlıklı beslenmek çok önemli. Hiçbir yiyecek veya diyet takviyesi COVID-19 enfeksiyonunu önleyemez. Kısa süreli diyetler yerine, yaşam tarzı haline gelen sağlıklı beslenme şekli, güçlü bağışıklık sistemi oluşturmanın en önemli yoludur" diye konuştu.

"VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTAN YAĞLAR"

Taze sebze ve meyve tüketiminin sağlıklı diyet için ihtiyacımız olan lif, vitamin ve minerallerin çoğunu karşıladığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar, "Tam tahıl, fındık, doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Günlük 6-8 bardak su tüketimi güçlü bağışıklık sistemi için önemli. Şeker içerikli hazır meyve suları, sıvı tüketimi açısından iyi bir alternatif değil" ifadelerini kullandı.

"TURP VE MANDALİNAYI EKSİK ETMEYİN"

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazının mevsim sebze ve meyveleriyle düzenlenmiş diyet olduğunu bildiren Doç. Dr. Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ana öğünlerimizde tabağımızın dörtte biri mevsimsel sebzelerden, dörtte biri tam tahıllı ürünlerden oluşmalı. Kalan yarısı meyve, kuru baklagiller, et, yumurta, balık ve tavuk protein içeriği yüksek besinler ve süt, yoğurt, kefir veya peynir gibi mandıra ürünlerinden oluşmalı. Ülkemizde kış ve bahar mevsimleri için en uygun taze sebzeler karnabahar, brokoli, lahana, kabak, biber, turp ve havuç. Meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina ve muz tercih edilmeli. Yüksek c vitamini içeriğinden dolayı narenciye daha yoğun tüketilmeli. Lif ve mineral zenginliği ve uzun raf ömrü nedeniyle kurutulmuş meyveler, bamya, patlıcan, biber ve domates tavsiye edilmekte. Yeterli protein tüketimi, virüs ve bakteriler ile savaşan bağışıklık sistemimizin en önemli silahı olan antikor oluşumu için çok önemli ve gereklidir. Kurubaklagiller çok önemli bitkisel protein kaynaklarıdır. Kırmızı ve yeşil mercimek, nohut veya fasulye günlük, balık hafta da 2 kez tüketilmelidir."

"HEKİMİNİZ YAZMADIKÇA ALMAYIN"

Sağlıklı beslenmede kaçınılması gereken konulara da değinen Doç. Dr. Yaşar, "Şeker ve şeker içerikli yiyecek ve meyve suları, beyaz ekmek, işlenmiş et ürünleri, tuz içeriği yüksek cips ve soslar sınırlandırılmalı. Alkollü ürünler vitamin ve mineral emilimini azalttığından tüketimi azaltılmalı. Sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi kendimizi daha iyi hissetmemizin ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamızın diğer anahtarları. Sadece sağlıklı beslenme önerilerine herhangi bir nedenle uyamayan kişilerde, hekim kontrolü altında vitamin ve mineral takviyeleri, bu açığın kapatılmasına yardımcı olabilir" dedi.


Kaynak: DHA

Çamlıca, Fındık, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi - Son Dakika
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