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Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar

02.02.2022 20:47

Gelen son dakika haberlerine göre 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir an önce açtırmak isteyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'acil hastam var' diyerek asılsız ihbarda bulunuyor.

112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir an önce açtırmak isteyenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'acil hastam var' diyerek asılsız ihbarda bulunuyor.

Erzincan genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında özellikle kırsal kesimlerde sağlık ekipleri hastaya ulaşımda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise köy ve mahalle yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız hasta ihbarında bulunuyor. 112'ye gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, özellikle yüksek rakımlı ve kırsal kesimlerde kapalı köy yollarını aşıp hastaya ulaşmak için il özel idare ve karayolları ekiplerinden yardım alıyor. Zaman zaman uzun mesafeleri yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri özverili bir şekilde çalışmalarına devam ederken bunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, asılsız olarak 'acil hastam var, köy yolu kapalı. Bize yardım edin' diyerek sağlık çalışanlarını harekete geçiriyor. İl özel idaresi ekipleri tarafından açılarak köylere ulaşan sağlık ekipleri hasta olmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu görünce geriye dönmek zorunda kalıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarının ve zamanla mücadele eden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşlar tarafından gereksiz meşgul edilmemesinin gerektiğini belirterek, "Zorlu kış şartlarında sağlık personelimiz aralıksız mücadelelerine devam ediyor. Yani sahada ki 112 ekiplerimizle, UMKE ekiplerimizle, aşı ve filyasyon ekiplerimizle gelen çağrıları değerlendirerek yoğun bir çaba içerisinde bütün çağrılara cevap vererek en etkili sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Ancak bazen asılsız ihbarlarla karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Vatandaşlarımızın köy yollarını açtırmak için hasta ya da hastalık varmış gibi semptomlarla bizi aradıkları çok oluyor. Biz gelen her çağrıyı hassasiyetle 112 çağrı merkezimizde değerlendirerek, süzgeçten geçirerek bakıyoruz. Gerçekten acil hastamıza çok etkin bir şekilde, en kısa sürede ulaşarak gerekli olan tıbbi tedavilerini düzenliyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan isteğimiz gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmemeleri, 112'nin ortak çağrı merkezi ile ilgili sağlıkla alakalı gerçekten ihtiyaç olduğu durumlarda bizi aramaları. Biz her zaman, ihtiyaç olduğu zaman sahadayız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar
Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar
Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar

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Erzincan, kar, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 112'ye asılsız 'acil hastam var' ihbarıyla kapalı köy yollarını açtırmak istiyorlar - Son Dakika
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