Bakan Koca ülkenin altyapısının Kovid-19 aşı programını yürütmek için yeterli olduğunu söyledi Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapıldığını belirterek, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılamadaki son durumu paylaştı.

Programın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu belirten Bakan Koca, "Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Altyapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerine yer verdi.