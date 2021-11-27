Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 759 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 274 testte 23 bin 759 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 274 testte 23 bin 759 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,52, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 188 bin 582, 2'nci dozda 50 milyon 329 bin 638 ve 3'üncü dozda 12 milyon 106 bin 245 olmak üzere toplam 120 milyon 58 bin 425 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANILMAMIŞTIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.