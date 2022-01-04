19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 984 bin 778, 2'nci dozda 51 milyon 176 bin 550 ve 3'üncü dozda 20 milyon 12 bin 24 olmak üzere toplam 133 milyon 551 bin 202 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'VAKA ARTIŞLARI ŞİMDİLİK BÜYÜK ŞEHİRLERDE DİKKAT ÇEKMEKTE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.