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Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi

07.02.2022 18:59
Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10'dan fazla azaldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10'dan fazla azaldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son duruma ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi; ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
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Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi - Son Dakika


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