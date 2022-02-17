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Son dakika haberleri! Bakan Koca: Vaka sayılarında düşüş başlamıştır - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Koca: Vaka sayılarında düşüş başlamıştır

17.02.2022 19:34
Son dakika haberleri! Bakan Koca: Vaka sayılarında düşüş başlamıştır

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca yazılı açıklama yaptı. Koca, Bilim Kurulunun salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı Turkovac gündemi ile toplandığını belirtti. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır" dedi.

'TURKOVAC'IN İLÇELERE DAĞITIMI BAŞLANDI'Bakan Koca, 'Molnupiravir' etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza 'Molnupiravir' ilacının dağıtımı başlamıştır. Yerli aşımız Turkovac'ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir."


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Fahrettin Koca, İstanbul, TURKOVAC, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Bakan Koca: Vaka sayılarında düşüş başlamıştır - Son Dakika


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