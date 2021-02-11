Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi

11.02.2021 20:54

Son dakika gündem haberi... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 130 bin 313 testte, 7 bin 590 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 94 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 187'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 130 bin 313 testte 7 bin 590 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676 toplam vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, toplam vefat sayısı 27 bin 187, toplam ağır hasta sayısı 1256, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 453 bin 96 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA


Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi - Son Dakika


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