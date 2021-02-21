Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 60'a yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 60'a yükseldi

21.02.2021 19:44
Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 60'a yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 105 testte, 6 bin 546 vaka ile 601 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 77 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 60'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 105 testte 6 bin 546 vaka, 601 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 2 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 318 bin 182, toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, toplam vefat sayısı 28 bin 60, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 60'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 60'a yükseldi - Son Dakika
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