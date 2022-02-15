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Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek - Son Dakika

Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek

15.02.2022 15:37
Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini, pilot uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini, pilot uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurdukları Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçtiğini belirtti. Koca, "Yatağa-cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.


Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek
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Fahrettin Koca, Medya, Pilot, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek - Son Dakika


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