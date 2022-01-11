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Son dakika sağlık: "Hastanemi Açın Platformu"ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı - Son Dakika

Son dakika sağlık: "Hastanemi Açın Platformu"ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı

11.01.2022 14:32
Son dakika sağlık: "Hastanemi Açın Platformu"ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı

Son dakika habere göre Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, Ankara'da kapatılan hastanelerin açılması, başka hastanelerin de kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, Ankara'da kapatılan hastanelerin açılması, başka hastanelerin de kapatılmaması gerektiğini belirtti.

"Hastanemi Açın Platformu" üyeleri, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Uğurlu, burada yaptığı açıklamada, hastanelerin kapatılmasına karşı olduklarının altını çizerek, "salgın döneminde Ankaralıların sağlığında önemli rol üstlenen 17 semt polikliniğinin kapanmasının gündemde olduğunu" savundu.

Uğurlu, şunları belirtti:

"Hastalarımız kolay ulaştıkları hastanelerine, hekimlerine, sağlıkçılarına ulaşamaz oldu. Ankara'nın en önemli 5 hastanesini daha kapatmak aklın, bilimin, sağlık hizmetlerinin, vicdanın gereği değildir. Önünde bulunduğumuz hastane de Türkiye'nin en önemli çocuk ve kadın sağlığı merkezlerinden biri.

Atılması gereken ilk adımlardan biri kapatılan hastanelerin açılması, hele hele yeni hastanelerin kapatılmasının asla düşünülmemesidir. Buna son verilmeli, gerekiyorsa güçlendirilmeli, ihtiyaç duyulan yatırımlarla tarihi kimlikleri ve işlevleri korunarak sağlık hizmeti vermeye devam etmeleri sağlanmalıdır."

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmamasını isteyen Uğurlu, "Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılmamalıdır. Bırakın bunları kapatmayı, kapattığınız Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ankara Atatürk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi tekrar açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Platform Sözcüsü Dr. Beyazıt İlhan da daha önce Bilkent'te yapılan Ankara Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek altı hastanenin kapatıldığını belirtti.

İlhan, "Şimdi de açılacağı ifade edilen Etlik Şehir Hastanesi gerekçesiyle Ankara'daki 5 hastane daha kapatılacak. Biz Hastanemi Açın Platformu olarak, bu hastaneler kapatılmasın, kapatılanlar da açılsın diye mücadele ettik. Bugün de yine bu mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Hastanelerin kapatılmamasına ilişkin bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri de açıklamalarda bulundu.

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Ankara Tabip Odası, Ankara, Doğum, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: 'Hastanemi Açın Platformu'ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika sağlık: "Hastanemi Açın Platformu"ndan Ankara'daki hastanelerin kapatılmaması çağrısı - Son Dakika
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