Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi

16.02.2021 20:44

Son dakika gündem haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 794 testte, 7 bin 906 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 90 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 794 testte 7 bin 906 vaka, 658 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 189 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, toplam vefat sayısı 27 bin 652, toplam ağır hasta sayısı 1201, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 489 bin 624 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 652'ye yükseldi - Son Dakika
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