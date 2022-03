Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı - Son Dakika

"Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum"

İSTANBUL, - MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 8 Mart'ta hakemlerle ilgili aldıkları kararın gerekçelerini açıkladı. Bu kararın bir operasyon veya temizlik olmadığını söyleyen Ferhat Gündoğdu, 4 aydır klasman belirleme konusunda çalıştıklarını, bu kararın TFF veya kulüplerle ilgili olmadığını ve kararı kendisinin aldığını söyledi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık gibi liste dışında kalan hakemlerin kötü hakemler olmadığını da dile getiren Ferhat Gündoğdu, "Performans olarak üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık" dedi. MHK'da görev yapan isimlerin suç örgütleriyle ve illegal işlerle ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden MHK Başkanı, herkesin gerekli soruşturmalardan geçtiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakem ile yolların ayrılmasıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarının ilk bölümü şu şekilde: "BU ALDIĞIMIZ KARAR BİR OPERASYON DEĞİL, OPERASYON, TEMİZLİK GİBİ KELİMELERİN KULLANILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUM""Bu aldığımız karar bir operasyon değil. Operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum, bunlar doğru değil. Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir planladığımız çalışmanın bir bölümüydü bu. Çok yıpratılıyoruz, bu hakemliğe bir fayda sağlamıyor. Bir sistem için çalıştığımızı bilirsek çok daha iyi olacak. Türk futbol hakemliğinin ihtiyacı olan değişimin sürecinin başlangıç sinyallerini vermiştik. Bir proje üretmemiz gerekiyordu, bir stratejiye dayalı plan ve program yaptık. 4 ay boyunca herkese bir süre tanıdım, buna çalışma arkadaşlarım da dahil. Hizmet kalitesini yukarı çıkartmak için ne yapmamız gerekiyor diye kendi içimizde kendimizi sorguladık. 4 aylık süre boyunca, hakem arkadaşlarımızı gözlemledik. 8 Mart'ta da bu kararı aldık. Bu bir klasman belirleme. Her yıl yapılır. Alışık olmadığımız konu şu; klasman belirleme, ilk olarak temmuz veya ağustos aylarında belirlenir, bir de devre arasında belirlenir. Ben geldiğimde bunun 4'e çıkartıldığını öğrendim. Gerekliliğini o gün bu kadar iyi anlayamamıştım. Bugün ne kadar doğru olduğunu gördüm.""BAZI ARKADAŞLARIMIZ MAALESEF, BİLEREK VEYA BİLMEYEREK KURUMUN ÜZERİNDE DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADILAR""Hakemlerin maç sayısı, ağırlık dereceleri gibi bir algoritma var. Her an sizi sıralar. Bu sıralamaya göre, yüzde 20'lik bir bölüm bir alt klasmana indirilir. Bir tarih belirlersiniz, bu tarihte arkadaşlarımız algoritmaya göre en altta kaldığı için alt klasmana geçer. 13 hakemin tamamı yetersiz değil. 3 kategoride arkadaşımız var. Birinci kategoridekiler, o performansta yer almayan, üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız. Her yıl 30-40 maça çıktığınızda ister istemez yıpranıyorsunuz, bu arkadaşlarımız da çok fazla yıprandılar. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık. Hakemlerden beklenen en önemli şey, hür iradeyle karar verebilmeleridir. Bu ilişkilerin kuruma zarar verdiğini fark ettikten sonra, Türk futbolunun bir gün bile bekleme lüksü yok. Birinci kategorideki arkadaşlarım ile tamamen bu sebepten dolayı yollarımızı ayırdık. Son 2 aylık süreçte, birtakım gözlemlerde bulunduk. Seminerler, saha içi performanslar, saha dışı davranışlar, VAR kayıtları... Bunların hepsine bakıldı. Bu karar 8 Mart günü alınmadı, son 1.5 aylık çalışmanın geldiği son noktaydı. Devre arasında da bu işi bitirebilirdik ama şans vermek istiyordum. Karşılığını alamayınca da yollarımızı ayırdık."Gündoğdu'nun diğer açıklamalarından satır başları ise şöyle: "CÜNEYT ÇAKIR VE ALİ PALABIYIK KÖTÜ HAKEMLER DEĞİL""Cüneyt Çakır veya Ali Palabıyık" kötü hakemler mi sorusuna yanıt veren Ferhat Gündoğdu, iki ismin de iyi hakemler olduğunu söyledi."İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KATEGORİDEKİ ARKADAŞLARIMIZ, HAKEMLİĞİN DIŞINA ÇIKMADILAR""İkinci ve üçüncü kategorideki arkadaşlarımızın bir kısmı, bulundukları liglerin yeterliliklerini maalesef kendilerine verilen süre içerisinde karşılık veremediler. Bu arkadaşlarım hakemliğin dışına çıkmadılar. Alt liglerde tekrardan kendilerini gösterme şansları olacak.""TFF VEYA KULÜPLERİNDEN BİR TALEP GELMEDİ, SORUMLU BENİM""Hiç kimseden bir talep gelmedi. TFF ve kulüpler dahil. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bizim hazırlayıp sunduğumuz bir listedir. Bu listeden tamamıyla ben sorumluyum.""GÖREVDE OLAN ARKADAŞLARIMIN SUÇ ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNDEN ÇOK RAHATSIZIM""Görevde olan arkadaşlarımın suç örgütleriyle ve illegal işlerle ilişkilendirilmesinden çok rahatsızım. Her zaman bir soruşturma yapılır, ona göre görev alırız. Bunların konuşulmasından çok rahatsızız.""BİZDE GREV DİYE BİR TERCİH YOK, İSTİFA EDEBİLİRLER, EN DOĞAL HAKLARI""Süper Lig ve 1'inci Lig hakem arkadaşlarımızı davet ettim, bir izahata ihtiyaçları var. Türkiye Cumhuriyet büyük bir kurum, kurumlar, devleti temsil eder. Aidiyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nedir. Başkalarının karalarına destek olmak bir haktır. Bizde grev diye bir tercih yok, istifa edebilir. En doğal hakkı. Belli bir süre görev almak isteyebilir.""İDDİALIYIM, ALTTAN GELEN JENERASYON ÇOK İYİ""Alttan gelen jenerasyon çok iyi, bu konuda iddialıyım. 6 bin 719 tane hakemimiz var, tecrübe çok önemli ama aşağıda bekleyen gençler var. 8 Mart kararlarıyla gençlerin önünü açmış olduk.""ÇOK FAZLA HAKEMLE MÜCADELEYE GİRMEYEN TAKIMLAR, TEKNİK DİREKTÖRLER, SEYİRCİLER GİBİ MAALESEF AYRIŞMALAR VAR""Aşağıdan alt kadrolardan üst lige kazandırdığımız 3 arkadaşımız var. Bun durumları planlarken daha çok top oynamak isteyen takımlar. Çok fazla hakemle mücadeleye girmeyen takımlar, teknik direktörler, seyirciler gibi maalesef ayrışmalar var. Başlarda bu arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Onların mental durumlarını da gözetmek durumundayız.""GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN DAHA RAHAT KARAR VERME BELİRTİSİ OLABİLİR""Hakemlik, yönetici kimliği deriz biz ona; bunda bir eksiklik olabilir. Genç jenerasyonun eğitim seviyeleri, algıları daha açık. Kendi çocuklarımızdan biliyoruz. Eğitim çeşitliliği fazla. Bu bir etkendir ama son dönemde eğitim süreçlerini biz kendimiz eleştirdik, bir eksiklik var dedik. Eğitimin çeşitliliği arttı. Örneğin VAR odasına girecek arkadaşlarım son 7 haftadır sınavdan geçiyorlar. 4 klipten 3 tanesi 2 dakika içinde doğru yapman gerekiyor. Bunu başaramayan VAR odasında görev alamıyor. Eğitim çeşitliğinden dolayı genç arkadaşlarımız daha rahat karar verme belirtisi olabilir ama teknolojinin, kameraların artması her şeyi görünür hale getirdi. Daha fazla sorgulanınca daha fazla dikkat ediyorsunuz. Hakemlerin ne kadar temiz duyguyla maça çıktığını, sonrasında neler yaşadıklarını, duygularını kendileri biliyorlar. Mental olarak onları hazırlamak zor oluyor.""BİZ RİVA'DA SIK SIK VAR HAKEMLERİMİZE EĞİTİM VERİYORUZ""VAR'da son 4 yılın kayıtlarını inceledik. Yapılan hataları kategorize ettik. Çizgimiz nerede olmalı konusuna tespitten sonra asla ama asla bu çizgiden şaşmayacaksın dedik. Biz hata yaparsak uyaracaksın dedik. Biz Riva'da sık sık var hakemlerimize eğitim veriyoruz. Tabi ki henüz idael değil VAR. Son dönemlerde görüyorsunuz VAR odasını sadece izlesin, staj yapsın diye hakemler atadık. Bu arkadaşlarımız gelecek senelerdeki VAR hakemlerimiz.""YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

"Ülkemde tabi ki yabancı hakeme karşıyım. Yabancı teknik direktör de tercihtir ama ben Türk teknik direktör tercih ederim. İnsan kaynağı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, oyuncu olması konusunda taraftar değilim."