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Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları - Son Dakika

Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları

22.11.2021 09:15

Son dakika haberine göre Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları Tulum şeklinde yapılarak özel odalarda küflendirilen peynirler kış hastalıklarından da koruyor Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarını tedavi için kullanılan Konya...

Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları

Tulum şeklinde yapılarak özel odalarda küflendirilen peynirler kış hastalıklarından da koruyor

BURSA - Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarını tedavi için kullanılan Konya küflü peynirinin faydaları saymakla bitmiyor.

Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'ndaki dükkanında 30 yıldır peynir satan Osman Duydu, küflü peynirin penisilin gibi güçlü bir antibiyotik olduğunu söyledi. Bu peynirin aynı zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiğini belirten Osman Duydu, "Bu peynir Konya Ereğli'de üretilen yöresel bir peynir. Tulum şeklinde gelir. Adı 'Konya küflü peyniri' olarak geçer. Bu peyniri parçalarlar ve özel odalarda küflendirirler. Kış dönemlerinde hastalıklara çok faydalıdır. Antibiyotik ve penisilin yerine geçer. Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Bu peynir, sadece süt ve mayadan oluşan, yağsız, katkısız, yaylacı malı doğal bir peynirdir. Üretirken önce tulumlara basıyorlar. Sonra tulumlardan çıkartıp ve kesip özel odalarda küflendiriyorlar. Daha sonra ürün yeşilleniyor ve bize geliyor. Bu peynir bize Konya Ereğli'den geliyor. Vatandaşlara kilosunu 38 liradan satıyoruz" dedi.

Kanuni ordusuna yediriyordu

Abdülhamid Han'ın 4. kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlerine hastalanmasınlar diye küflü peynir yediriyordu. Ayrıca antibiyotik bulunmadan önce askerlerin yaralarına küflü peynir sürüldüğü tarihi kayıtlarda geçiyor. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut için güçlü bir antibiyotik olan küflü peynir, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Bütün süt ürünlerinde olduğu gibi kalsiyum açısından zengin olan küflü peynirler, kemik ve eklemlere büyük fayda sağlıyor. Küflü peynir düzenli olarak yenildiğinde ağızda oluşan yaraları da iyileştiriyor. Romatizma ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor.

Peynir küfü, tıpkı penisilin etkisi gösteriyor. Bilindiği gibi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming, 1700'lü yıllarda küflenen kapları yıkarken birinde küfün çevresinde bakteri büyümediğini görmüş, bu maddeyi küften ayırarak ona "penisilin" adını vermişti.

Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları
Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları
Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları
Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları

Antibiyotik, Osmanlı, Ereğli, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Osmanlı'da savaşlardan önce yenilen ve yaralara sürülen küflü peynirin bilinmeyen sırları - Son Dakika


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