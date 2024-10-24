Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti. Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlıklar ortaya çıktı.

24.10.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenilerini ekledi. Son testlerde sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi. Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız!
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Ekonomi, Finans, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
08:53 Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
15:16 Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı
15:07 Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde’nin sezonu kapattığını duyurdu Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:57 12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı 12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı
14:56 Bu markalardan uzak durun Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:28 Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
14:13 Fenerbahçe’nin Mourinho’ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı
14:02 Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 10:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.