Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yeni listede zeytinyağında tohum yağı, çayda gıda boyası, kıymalı börek harcında taşlık, sucukta baş eti, tereyağında süt harici yağlar, köftede ve kebapta sakatat tespit edildi.

BÖREK HARCINDA TAŞLIK

Yurt genelinde pek çok firmanın et ürünlerinde domuz eti, sakatat, tek tırnaklı (at, eşek) eti ve kanatlı eti karıştırdığı ortaya çıkmıştı. Daha önce de ürünlerinde uygunsuzluk tespit edilen "Meşhur Sarıyer Börekçisi" isimli firma yeni listede yine yer aldı. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan "Meşhur Sarıyer Börekçisi - Hasan Özcan" firmasında kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) eti bulunduğu tespit edildi.





İşte bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli listede ifşa ettiği firmalar ve tespit edilen hileler...































