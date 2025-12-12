36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
12.12.2025 10:44  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaların listesini güncelledi. 36 yeni ürün daha eklenen listede sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlerin bilgileri paylaşıldı. Eklenen yeni ürünler arasında zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

36 ÜRÜN VE MARKA İFŞA EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 36 yeni ürün eklendi
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli’de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı’nda nöbet tuttular Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü 3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
En acı cenaze Yan yana tabutlar görenleri kahretti En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı
Kim bu E.A. Savcı, ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi Kim bu E.A.? Savcı, ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

11:32
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
11:15
Türkiye’den operasyon için net mesaj geldi 80 bin kişilik ordu hazır
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
10:53
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
10:42
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
10:30
İsrail’in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
10:23
Hukuk öğrencisi genç kızdan “TOKİ“ vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
10:19
Ela Rümeysa Cebeci’den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 12:03:35. #7.13#
SON DAKİKA: 36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.