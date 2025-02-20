Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Sağlık

İşte derbiye atanan hakemin daha önce yönettiği maçlar ve sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti. Listeye 20 Şubat tarihinde yeni ürün ve markalar eklendi.

KEBABA DOMUZ ETİ

Muhtar Hanımın Yeri - Zehra Kaya isimli Konya Emirgazi'deki restoranda kebaba ve köfteye dana ve kuzu eti yerine domuz eti kullanıldığı belirtildi.

PEYNİRDE MANTAR İLACI

Necatibey markasıyla satışa sunulan Tam yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.

BAHARAT DA LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.

POŞET ÇAYDAN GIDA BOYASI ÇIKTI

Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi: