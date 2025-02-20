Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun - Son Dakika
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Sağlık

Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Konya'da bulunan Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranın kebap ve köftesinde domuz etine rastlandı. Öte yandan marketlerde satılan bir markanın peynirinde mantar ilacı bulunduğu, poşet çaydan ise yabancı madde çıktığı ifade edildi.

20.02.2025 14:48  Güncelleme: 15:07
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti. Listeye 20 Şubat tarihinde yeni ürün ve markalar eklendi.

KEBABA DOMUZ ETİ

Muhtar Hanımın Yeri - Zehra Kaya isimli Konya Emirgazi'deki restoranda kebaba ve köfteye dana ve kuzu eti yerine domuz eti kullanıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor

PEYNİRDE MANTAR İLACI

Necatibey markasıyla satışa sunulan Tam yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.

BAHARAT DA LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.

POŞET ÇAYDAN GIDA BOYASI ÇIKTI

Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Konya, Çay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • İbrahim Borinli:
    ya nasıl bir ülke olduk böyle bakanlığa bak hele sen, ürettirme kardeşim mühürle yeter artık ne pislik bir yer ysptınız güzelim ülkeyi 139 9 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Bu millet ne hakediyor ise onu yaşayacak. 117 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Konya dindar görünüyor. İçyüzü başka. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. 78 9 Yanıtla
  • İlker Demir:
    iktidar 4 4 luk degil evt ama muhalefet beterinde beteri varmis dedirttirir 29 40 Yanıtla
  • Azmi Gökçek:
    Madem marka firma burdan ifşa ediliyor kapatsanız ya kardeşim iptal etsenize ruhsatları nı bu neyin kafası markaları ifşa et sonra herkes bildiği yerden yine devam. Yazıktır zaten enflasyon fiyatlar almış başını gitmiş birde bunlar inanın insanın midesi öö oluyo... 68 0 Yanıtla
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Sonra oy kaybı olur üstelik Konya. 2 0
  • Ugur Gorur:
    millet uzakdurana kadar kapatın 57 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Restorana sorsan biz ürünlerimizi şu şu şu helal sertifikalı kasaptan alıyoruz diyecekler. Ama yemezler. Ayrıca bu işin Konya'sı dindarlığı yok. bir restoranın suçunu bütün Konya'ya kesemezsiniz! 38 6 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel:
    herkes olmuş kansız sorsan Müslümanlık taslar ama kalbi kilitlenmiş para hırsıyla yazık Türkiyem ne hale geldin 44 0 Yanıtla
  • Benvekendim:
    Ben neden uzak durmaya çalışacağım? Türk gıda koteksine uygun üretim yapmayan gıda firmalarını kapatın. Bende her defasında marka kontrolü yapmayayım. Nedir bu saçmalık. 39 0 Yanıtla
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