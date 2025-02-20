Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti. Listeye 20 Şubat tarihinde yeni ürün ve markalar eklendi.
Muhtar Hanımın Yeri - Zehra Kaya isimli Konya Emirgazi'deki restoranda kebaba ve köfteye dana ve kuzu eti yerine domuz eti kullanıldığı belirtildi.
Necatibey markasıyla satışa sunulan Tam yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.
Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.
Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:
Son Dakika › Sağlık › Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun - Son Dakika
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