Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti

11.04.2022 16:20
Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kalp kapağı değiştirilen 81 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kalp kapağı değiştirilen 81 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Fethiye'de yaşayan şeker ve tansiyon rahatsızlığı bulunan 81 yaşındaki Yurdanur Evran'a gittiği hastanede kalp darlığı teşhisi konuldu.

Kalp kapağı değişimi yapılması gereken Evran, operasyon için kızının yaşadığı Adana'ya geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ile Doç. Dr. Ömer Şen tarafından operasyona alınan Evran'ın, kasıktan girilerek yapılan ve göğüs kafesinin kesilmediği, Trans Aortik Valve Implantasyonu (TAVI) işlemiyle kalp kapağı değiştirildi.

Sağlığına kavuşan Evran, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşayan tek yumurta ikizi Yurdagül Güneşli'nin de 2 yıl önce aynı rahatsızlığa yakalandığını ve kalp kapağının değiştirildiğini bildirdi.

İkizinin de aynı yöntemle sağlığına kavuştuğunu belirten Evran, "Tek yumurta ikimizle sağlıkta da kaderimiz aynı çizgide ilerliyor. İkimiz de şeker ve tansiyon hastasıyız. En son ikimizde de kalp kapağı darlığı çıktı. İkimiz de aynı yöntemle gerçekleştirilen işlemle sağlığımıza kavuştuk." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt da göğüs kafesi kesilmeden kasıktan girilerek 81 yaşındaki Evran'ın kalp kapağını değiştirdiklerini ve hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ NİSA MİHRİBAN BEBEĞİ TERK EDEN ANNEYE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Adana, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement