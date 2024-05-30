Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi İstifa Etti - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi İstifa Etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi İstifa Etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy'un istifasıyla, göreve Doç. Dr. İlker Yıldırım atandı. Alpsoy, kişisel nedenlerden ötürü görevinden ayrılma kararı alırken, Yıldırım ise üniversite bünyesinde anestezi uzmanı olarak görev yapmaktaydı.

30.05.2024 09:55
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy'un istifasıyla, göreve Doç. Dr. İlker Yıldırım atandı.

TNKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir hastanenin başhekimlik görevini yürüten Kardiyolog Prof. Dr. Şeref Alpsoy, görevinden istifa etti. Alpsoy'un yerine Anestezi Uzmanı Doç. Dr. İlker Yıldırım başhekim olarak atandı.

21 Ocak 2023 tarihinden itibaren başhekimlik görevini sürdüren Prof. Dr. Şeref Alpsoy, kişisel nedenlerden ötürü görevinden ayrılma kararı aldı. Alpsoy, istifasını TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e sundu ve istifası kabul edildi.

TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Alpsoy'un yerine Doç. Dr. İlker Yıldırım'ı başhekim olarak atadı. Yıldırım, üniversite bünyesinde anestezi uzmanı olarak görev yapmaktaydı ve akademik kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

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Son Dakika Sağlık Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi İstifa Etti - Son Dakika

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