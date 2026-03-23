Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

23.03.2026 11:12
Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki hasta, kolon kanseri tedavisi görürken, ileri evre sonucu penisinde oluşan kitle nedeni ile uzuv kaybı yaşadı. Literatürde dünyada şu ana kadar hastalığın bu aşamasında 60 kişide uzuv kaybıyla sonuçlanırken, bunun 10'u Türkiye'de yaşandı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, "Artık genç yaşlarda görülmeye başladı. Erken tanı bizim için önemli" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki hastaya, 3 yıl önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Hasta, ileri evre kanser olduğu için kemoterapi almaya başladı. Kolon ameliyatı olan hasta, daha sonra radyoterapi ve kemoterapi almaya devam etti. Tedavi sürecinde hastanın penisinde kitle tespit edilip tedaviler bu yönde devam etti. 10 ay kesintisiz 2 saat uyuyamayacak hale gelen hasta, doktorlarla yapılan istişare sonucu penisin alınması kararı alındı. Tıp literatüründe dünyada şu ana kadar 60 vaka kayıtlara geçerken, bunun 10'u Türkiye'de ve en sonuncusu Diyarbakır'da yaşandı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç, vakanın dünyada çok nadir olan, literatürde şu ana kadar bildirilmiş 60. vaka olduğunu açıkladı. Bunlardan birinin de hastanelerinde karşılarına çıktığını belirten Doç. Dr. Kılınç, 38 yaşında bir erkek hastasının peniste ağrı, peniste ele gelen kitle ile kendilerine başvurduğunu ifade etti.

"AĞRI KESİCİLER FAYDA ETMİYORDU"

Doç. Dr. Kılınç, hastaya baktıklarında yaklaşık 3 yıl önce kolon kanseri tespit edildiğini kaydederek, "Bu hastamızda biraz ileri evre olduğu için hastamız ilk önce kemoterapi alıyor. Daha sonra hastaya kolon ameliyatı yapılıyor. Ameliyattan sonra hasta radyoterapi ve kemoterapiye devam ediyor. Ama ilerleyen süreçlerde hastanın penisinde ele gelen bir kitle tespit ediliyor. Daha sonra hastanın aldığı kemoterapi rejimleri bu kitleyi yok etmek için yapılıyor. Buna rağmen kitle büyümeye devam ediyor" dedi.

"Hastada penisinde ağrı başlıyor ve hasta ilerleyen süreçte idrar yapamamaya kadar bir duruma geliyor" diyen Doç Dr. Kılınç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, bu hastanın tedavi değişikliğine gitmemizi ilk başta organ korumaya yönünde bir stratejimiz oldu. Daha sonra hastada kemoterapi değişikliği yapılsa da bir çare bulunamıyor. Hastanın yaklaşık 10 aydır şiddetli ağrıları devam ediyor ve idrar yapamamaya başlıyor. Belirli aralıklarla hastaya sonda takılsa da kitle büyümeye devam ediyor. Hasta bize geldiğinde psikolojisi bozulmuştu. 10 aydır yatarak uyuyamıyordu. Kesintisiz 2 saat uyku uyuyamadığını ifade ediyordu. Ne kadar ağrı kesici alsa da ağrıları devam ediyordu. Aile hayatı bozulmuştu, iş hayatı bozulmuştu, çocuklara ilgilenemiyordu."

"HASTA,UZUV KAYBI YAŞAMIŞ OLMASINA RAĞMEN HAYAT KALİTESİ YÜKSELDİ

Artık yaptıkları bütün tedavilerin fayda etmediğini tespit ettiklerini aktaran Doç. Dr. Kılınç, "Hastayla ortak bir karar verip hastanın penisini alma yoluna gittik. Yani şu an hastanın bir organ kaybı, uzuv kaybı yaşamış olmasına rağmen hayat kalitesi yükseldi. 'Hocam artık uyuyabiliyorum, uzanabiliyorum, psikolojim daha da iyi oldu' dedi. Uzuv kaybı yaşamasına rağmen hayat kalitesi yükseldi. Bizim burada değinmek istediğimiz şey kolan kanserinin farkındalığı. Kolon kanseri artık genç yaşlarda görülmeye başladı. Erken tanı bizim için önemli. Erken tanı olmazsa bu hastalığın nerelere gittiğini, ne gibi sonuçlar olduğunu ve organ kaybı, uzuv kaybına kadar gidebileceğini gördük. Bizim değinmek istediğimiz, kolan kanserinin farkındalığı, erken yaşta, erken tedavi, erken tanı bizim için önemli olduğunu, halkı bilinçlendirme yoluna gitmek istedik" diye konuştu.

10'U TÜRKİYE'DE TÜM DÜNYADA 60 HASTA VAR

Vakaların 10 tanesinin Türkiye'de olduğuna değinen Doç. Dr. Kılınç, "Diğer kesimi tüm dünyada. Yaklaşık 50 tanesi dünya literatüründe bildirilmiş. Yeme alışkanlığımız özellikle bizim ülkemizde fazla. Çünkü bizde daha çok et tüketimi, yanmış ve kızartılmış et tüketimi olduğu için, yani işlenmiş et tüketimi fazla olduğu için özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kolan kanseri çok fazla görünmeye başladı. Yeme alışkanlığımız ve sağlıklı beslenme alışkanlığımızla dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir durum. Korkulması gereken bir durum. Uzuv kaybına kadar gidebiliyor. Halkın bilinçlenmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yaşadığımız coğrafyada çok sık görüldüğünü ifade ettik. Bu coğrafyada insanlar için eğer aile öykümüz var ve 40 yaşını geçmişse mutlaka yılda bir sefer kolan kanseri tarama testine girmemiz gerekiyor. İlk önce bu dahiliye bölümleri ve gastroenteroloji bölümlerimize başvurmamız gerekiyor. Tarama yapılması çok önemli, özellikle aile öykümüz varsa" ifadelerini kullandı.

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
